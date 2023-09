Colpo da 6 mila euro a un’agenzia di scommesse a Messina: sospettato rumeno arrestato e denaro sequestrato

La Polizia Ferroviaria di Messina ha effettuato con successo il fermo di una persona di 24 anni, cittadino rumeno, sospettato di essere l’autore di una rapina avvenuta di recente ai danni di un’agenzia di scommesse SNAI situata a Messina. Il sospettato è stato individuato grazie alle foto fornite dalla Questura di Messina e arrestato nei pressi di un bar nelle vicinanze della stazione centrale.

Durante la perquisizione, il ventiquattrenne è stato trovato in possesso di una somma di denaro pari a 150 euro, sospettata di essere il provento del reato, e quindi è stata immediatamente sequestrata.

L’attività investigativa della Polizia ha confermato l’identità del sospettato come l’autore della rapina avvenuta qualche giorno prima. In seguito all’arresto, l’uomo è stato condotto alla casa circondariale di Messina e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Oggi, il fermo di P.G. è stato convalidato, e il sospettato sarà sottoposto al procedimento giudiziario per l’accusa di rapina con asportazione di circa 6.000 euro.

