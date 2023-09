Urgenti interventi per il sottopasso di Via Primo Molino a Bordonaro a causa della caduta di calcinacci

Il Presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto, in una comunicazione inviata alle autorità competenti, ha richiesto urgentemente di predisporre interventi immediati per evitare potenziali incidenti dovuti alla caduta di calcinacci e alla cattiva manutenzione dell’area.

Il sottopasso di Via Primo Molino è una via di transito fondamentale per numerosi cittadini, utilizzato quotidianamente da pedoni, automobilisti e motociclisti. Tuttavia, negli ultimi tempi, la sicurezza di questo passaggio è stata compromessa dalla caduta di calcinacci, creando un pericolo reale per chiunque lo attraversi. Questa situazione è diventata particolarmente allarmante dato che molte famiglie lo utilizzano per accompagnare i loro figli alla vicina scuola Primo Molino.

Oltre al problema dei calcinacci, il sottopasso è spesso soggetto ad allagamenti durante le prime piogge, rendendolo difficilmente praticabile. Inoltre, la presenza di vegetazione incolta lungo i bordi peggiora ulteriormente la situazione, limitando lo spazio disponibile per i pedoni.

