Indignazione a Messina: tombe di bambini divelte al Gran Camposanto

Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha sollecitato chiarimenti dal sindaco Basile e dall’assessore ai cimiteri Minutoli, in risposta alla crescente indignazione dei cittadini che hanno letto e condiviso il post.

Il comunicato del consigliere Gioveni riporta il grido d’allarme della madre, che, sconcertata, chiede la massima diffusione delle immagini. La donna afferma che la bonifica del terreno è stata effettuata senza alcuna comunicazione ai genitori che avevano i propri bambini in quel settore. I resti dei piccoli sono stati temporaneamente trasferiti in cassette di zinco, ma solo per un mese, poiché coloro che non si presenteranno, ignari della situazione, rischiano di non trovare più i resti dei loro cari, ora destinati a un ossuario comune.

Il consigliere Gioveni, esaminando le immagini, ha espresso la sua profonda indignazione, definendo l’accaduto orribile e incomprensibile.

“Se associamo il contenuto del post alle foto shock pubblicate da questa mamma affranta – afferma il consigliere comunale – non si può che provare orrore e indignazione per l’accaduto, del quale, per quanto possa sforzarmi, non ne riesco a comprendere e giustificare le modalità.”

Il consigliere Gioveni ha concluso il suo intervento chiedendo al sindaco e all’assessore, vista la diffusione del post sui social, di chiarire pubblicamente la vicenda, gettando luce su questo episodio surreale e macabro che ha sconvolto molti cittadini messinesi.