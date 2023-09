Gravi violazioni sulla sicurezza in un cantiere a Capo d’Orlando, denunce e multe

Ieri i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina hanno sottoposto a verifica un cantiere edile allestito a Capo d’Orlando al cui interno erano impegnate quattro ditte con contratti di appalti e subappalti.

L’operazione, condotta dai Carabinieri in collaborazione con l’Ispettorato del Lavoro, ha rivelato gravi violazioni alla sicurezza sul lavoro e all’emersione del lavoro nero.

Le indagini hanno svelato che le quattro ditte coinvolte operavano in totale disprezzo delle norme di sicurezza. Tra le infrazioni riscontrate, la mancanza di dispositivi di sicurezza fondamentali, come impalcature per prevenire cadute, e l’assenza di misure di sicurezza presso aperture pericolose. I Carabinieri hanno altresì scoperto mancanze nella formazione dei lavoratori sulla sicurezza e irregolarità nella gestione del cantiere.

In seguito alle verifiche, i titolari di due ditte sono stati denunciati e hanno ricevuto pesanti sanzioni amministrative, ammontanti a oltre 31.000 euro. La rapida azione delle forze dell’ordine ha contribuito a mettere fine a pratiche illegali che minacciavano la sicurezza e i diritti dei lavoratori

