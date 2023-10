Ponte, Gruppo Più Europa Messina: “Basta favole, il Ministro lavori sul pnrr”

“La favola del ponte e tante altre bolle mediatiche continuano a distrarre l’opinione pubblica dai veri problemi che riguardano il Governo Meloni e il nostro territorio. – Lo esprime in una nota Palmira Mancuso dirigente nazionale Più Europa – Non soltanto dobbiamo patire la vergogna di autostrade, ferrovie e di tutte le altre infrastrutture fatiscenti e obsolete in Sicilia e in Calabria, ma siamo costretti anche a subire la gretta propaganda del Ministro Salvini che attraverso le bugie di un ponte, per il quale non è mai esistito alcun finanziamento, intende fare campagna elettorale perenne e sprecare denaro pubblico in carrozzoni.”