Accordo last minute per i collegament tra la Sicilia e le Isole Minori: la Regione sigla intesa con Caronte&Tourist

Con i tempi che premevano e la minaccia di un’imminente interruzione del servizio di collegamento tra la Sicilia e le sue isole minori, la Regione è stata spinta ad accettare un accordo con Caronte&Tourist. Questo accordo vedrà la compagnia estendere i suoi servizi in regime di libero mercato, proprio quando si stava avvicinando la scadenza dell’attuale contratto.

La tensione era palpabile dopo che le gare pubbliche per i servizi avevano prodotto scarsi risultati, con un solo lotto su cinque assegnato, sempre a Caronte&Tourist. L’Assessorato ai Trasporti ha quindi dovuto rivolgersi alla società del settore per garantire la continuità del servizio.

Gli accordi stipulati riguardano vari archipelaghi siciliani: Eolie, Egadi e Ustica verranno servite da Caronte&Tourist in regime di libero mercato, mentre un’estensione di un mese è stata concordata per i collegamenti con Pantelleria.

Nel frattempo, le aziende che necessitano di trasportare merci infiammabili e pericolose hanno tempo fino al 15 ottobre per richiedere un contributo, considerando l’impennata dei costi da quando Caronte&Tourist ha iniziato a operare in regime di libero mercato.

Questo sviluppo arriva dopo una serie di controversie legali e contrattuali. A luglio, Caronte&Tourist aveva rescisso i contratti in seguito alla decisione del Tribunale del Riesame di Messina di non liberare le navi, giudicate non adeguate per il trasporto di passeggeri con mobilità ridotta.

Nonostante questi ostacoli, Alessandro Aricò, Assessore Regionale alla Mobilità, ha elogiato Caronte&Tourist per la sua responsabilità nel garantire il servizio nelle settimane a venire. E ha assicurato che verranno chiuse presto le procedure negoziate per assicurare i collegamenti per i prossimi cinque anni, dando così una sensazione di tranquillità ai residenti delle isole siciliane.

Renato Schifani, Presidente, ha sottolineato l’importanza delle isole minori e ha ribadito l’impegno del governo a garantire la mobilità per i residenti e a tutelare l’importanza turistica delle isole.

