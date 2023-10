Dafne Musolino passa con Renzi

Pubblicato direttamente da Matteo Renzi, sui social, il benvenuto a Dafne Musolino tra le file di Italia Viva. Eletta con il movimento di Cateno De Luca in Senato, la Musolino è stata Assessore nell’amministrazione De Luca e anche candidata alle scorse Europee. Ecco la dichiarazione del leader di Italia Viva:

“Italia Viva accoglie Dafne Musolino con grande gioia. Chi frequenta l’Aula e le commissioni del Senato conosce la preparazione tecnica e la passione politica di questa senatrice che coniuga la sua preparazione di avvocato con la sua esperienza di amministratrice locale in un mix politico di grande competenza.

Chiederemo a Dafne di lavorare duro come lei sa fare su tutti principali dossier che riguardano particolarmente il Sud e la Sicilia, a cominciare dalla decisiva battaglia per l’attuazione del PNRR. Ma le chiederemo anche di aiutarci a livello nazionale a restituire fiducia nella cosa pubblica e nelle Istituzioni. Insieme affronteremo la sfida per le Europee radicandoci sempre di più sul territorio, al centro.

Ho ascoltato più volte gli interventi a Palazzo Madama della senatrice Musolino: mai banali e sempre ricchi di proposte e speranze.

Benvenuta Dafne: il bello comincia adesso! “

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it