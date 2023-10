Palmira Mancuso (+EU): “Cateno De Luca paternalista, il leaderismo non paga”

“Dafne Musolino sperimenta la gogna mediatica riservata ai “nemici politici” del suo ex leader, forse adesso capirà che il modello proposto da Cateno De Luca non è qualificante”. Così in una nota Palmira Mancuso della Direzione Nazionale di Più Europa sul passaggio della senatrice da Sud Chiama Nord a Italia Viva.

“In politica il “tradimento” esiste solo nei confronti degli elettori e sarà la senatrice a rispondere della sua scelta politica: dispiace assistere ancora una volta alla narrazione di una donna “irretita” dall’uomo forte, e incapace di scegliere consapevolmente. E come sempre il linguaggio di De Luca esprime una cultura patriarcale, dalla “pugnalata” al “tradimento”, col sottinteso dell’ingratitudine esponendo la Musolino all’ira dei suoi seguaci. Una pagina triste per la politica siciliana”.

