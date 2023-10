Motociclista 35enne perde la vita in un tragico incidente a Messina

Un drammatico incidente ha scosso la città di Messina nella notte, precisamente intorno all’una, in via Palmara. La vittima è Emilio Maffei, 35enne della città, tragicamente scomparso mentre era in sella alla sua Aprilia 750.

Dai primi rilievi effettuati sul posto, sembrerebbe che si tratti di un incidente autonomo. Per cause ancora al vaglio delle autorità, il giovane motociclista ha perso il controllo del suo veicolo, precipitando violentemente sull’asfalto. L’impatto è stato fatale: ai primi soccorritori arrivati sulla scena, Emilio è apparso purtroppo già privo di vita. Nonostante l’intervento immediato del personale del 118, non c’è stato nulla da fare se non constatare il tragico decesso.

La sezione Infortunistica della Polizia municipale ha avviato tutte le procedure standard in questi casi, effettuando i rilievi necessari e cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. La salma di Emilio Maffei è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Papardo, dove è ora a disposizione della magistratura per gli ulteriori accertamenti del caso.

La moto, una Aprilia 750, è stata posta sotto sequestro come da procedura, in attesa che le indagini possano chiarire definitivamente le circostanze e le cause dell’accaduto.

