Albero cade sulla A20 e provoca un incidente mortale

Tragico incidente sull’autostrada Palermo-Messina questa mattina. Francesco Vincenzo Maniaci, un medico di 43 anni originario del Messinese, ha perso la vita in un violento impatto provocato da un albero caduto sulla carreggiata all’altezza di Campofelice di Roccella. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava percorrendo l’A20 in direzione Palermo quando, al chilometro 174, la sua auto è entrata in collisione con un grosso tronco d’albero, precedentemente danneggiato da un incendio.

Non è ancora stato appurato se Maniaci sia andato direttamente contro l’albero o se l’abbia colpito durante la caduta.

L’incidente ha portato alla chiusura temporanea del tratto autostradale tra Cefalù e Buonfornello. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polstrada, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118.

In risposta a questo tragico evento, il Codacons è intervenuto, esigendo una chiara definizione delle responsabilità. Il Presidente Regionale del Codacons, Giovanni Petrone, ha dichiarato: “È un episodio gravissimo, con potenziali conseguenze ancor più disastrose. Ci chiediamo quale sarebbe stato il destino se l’albero fosse caduto su un bus pieno di passeggeri, o se avesse causato incidenti a catena.” Petrone ha sottolineato la necessità di determinare chi avesse l’obbligo di monitorare e garantire la sicurezza dei tratti autostradali, e ha sollecitato indagini approfondite sulla questione.

