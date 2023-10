Autorità Portuale pubblica tre bandi di gara per progetti chiave di riqualificazione

L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, in collaborazione con Invitalia S.p.A. come centrale di committenza, ha annunciato la pubblicazione di tre bandi di gara per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica di altrettanti interventi di rilevanza strategica.

Il primo intervento, denominato “Falcata Revival,” mira alla riqualificazione della Zona Falcata di Messina, un’area di notevole valore paesaggistico, turistico e culturale. L’obiettivo principale è restituire l’area agli usi urbani attraverso la realizzazione di un parco urbano e di edifici a servizio della comunità portuale, con un adeguamento della viabilità esistente.

Il secondo progetto, “Stretto Link,” è focalizzato sul miglioramento del servizio di traghettamento dello Stretto di Messina mediante la creazione di una piastra logistica e di spazi per il preimbarco dei mezzi pesanti. Queste aree saranno delocalizzate in zone ben collegate all’infrastruttura portuale e alla viabilità primaria.

Il terzo intervento, intitolato “HUB Eolie,” punta al potenziamento del porto di Milazzo e alla risoluzione delle problematiche di traffico tra la viabilità urbana e i flussi diretti al porto.

I progetti sono stati finanziati dal “Fondo Progettazione Opere Prioritarie MIT” per un totale di €6.6 milioni. Il bando è disponibile al link https://ingate.invitalia.it/, e la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 14 novembre.

Il Presidente Mario Mega esprime soddisfazione per il risultato, sottolineando che l’attività di programmazione intensiva ha permesso di ottenere finanziamenti per progetti su interventi prioritari. L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto si trova in una fase di trasformazione per migliorare la qualità dei servizi offerti ai passeggeri e agli operatori, nel rispetto della sostenibilità e in collaborazione con i territori.

