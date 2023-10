Messina si prepara per il primo Meeting del Turismo: 25 Buyers in città per scoprire le bellezze locali

Da mercoledì 18 a sabato 21 ottobre, Messina sarà la sede del primo “Meeting Tourism Messina,” un evento che vedrà la partecipazione di 25 buyers, influencer e giornalisti del settore turistico. L’obiettivo principale è permettere loro di scoprire il territorio attraverso un programma ricco di escursioni, dibattiti, workshop e incontri con gli operatori culturali locali.

Il sindaco Federico Basile ha presentato il programma durante una conferenza stampa a palazzo Zanca, affiancato dagli assessori alle Politiche Turistiche Enzo Caruso e alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro, insieme al direttore generale Salvo Puccio. Questo evento, in linea con la strategia di promozione della città, mira a far conoscere il territorio e le sue peculiarità artistiche, ambientali ed enogastronomiche a tour operator nazionali ed esteri.

Il sindaco Basile ha dichiarato: “E’ la prima volta che Messina organizza una manifestazione di tale spessore, che rientra nella strategia di promozione della città e delle sue peculiarità. Un’occasione per fare conoscere il nostro territorio, le nostre bellezze direttamente a tour operator nazionali ed esteri per l’inserimento di Messina e delle sue eccellenze negli itinerari turistici.”

L’assessore Caruso ha sottolineato che il Meeting Tourism Messina è il risultato di un impegno costante per il rilancio dell’immagine della città e la crescita del turismo. L’evento segue una Plenaria con relatori nazionali e internazionali, precedendo quattro giorni intensi di escursioni e incontri programmati.

L’assessore Finocchiaro ha elogiato l’organizzazione dell’evento e l’ha definito come “un’appendice del Sud Innovation Summit.” Ha sottolineato l’importanza di queste iniziative per la crescita socio-economica di Messina e ha espresso la speranza di un ulteriore sviluppo per rendere la città sempre più accogliente.

Il direttore generale Puccio ha condiviso la sua soddisfazione nel vedere Messina entrare nel circuito dei luoghi e delle città da visitare, confermando che la strada intrapresa è quella giusta.

Il Meeting Tourism Messina è parte dell’azione ME 1.3.1.c del Programma POC (Piano Operativo Complementare) e prosegue gli sforzi per promuovere Messina come destinazione turistica d’eccezione. Prossimamente saranno fornite agli operatori locali le modalità di registrazione e prenotazione per partecipare all’evento e incontrare i buyers.

