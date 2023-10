Messina accoglie le Giornate FAI d’Autunno 2023, ecco il programma

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023, la città di Messina si prepara a celebrare la dodicesima edizione delle Giornate FAI d’Autunno, un evento di risonanza nazionale per la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale italiano. La Fondazione FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, guiderà visitatori e appassionati attraverso cinque siti di significato storico e culturale, tre dei quali sono situati nel cuore della città e due in provincia.

In città, i visitatori potranno esplorare le magnificenze della Basilica Santuario di Sant’Antonio da Padova e del museo Avignone, testimonianze dell’eredità di Sant’Annibale Maria di Francia. Particolarmente rilevante è il Crocifisso di Sant’Antonio, recentemente restaurato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e ora visibile al pubblico. La Chiesa dello Spirito Santo e il suo chiostro, invece, rappresentano gioielli del barocco messinese, offrendo uno scorcio nella storia e nell’arte della città.

Fuori dal centro, a Minissale, la noria offre un assaggio dell’architettura tradizionale, essendo una struttura legata all’approvvigionamento idrico dell’azienda agricola Villaré. Mentre in provincia, i visitatori saranno affascinati dal Cimitero Vecchio di Santo Stefano di Camastra, che fonde l’arte delle ceramiche con la tranquillità del paesaggio. A Taormina, i Giardini Victoria offrono una rilassante immersione nella botanica mediterranea.

L’obiettivo delle Giornate FAI d’Autunno è di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della conservazione e della valorizzazione dei luoghi storici e culturali. Ecco, quindi, un elenco dei luoghi da visitare con i relativi orari di apertura:

Luoghi e Orari di Apertura:

La Noria di Minissale: Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00. Basilica Santuario S. Antonio: Sabato dalle 16:30 alle 18:00, Domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:00.

Sabato dalle 16:30 alle 18:00, Domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:00. Istituto e Chiesa dello Spirito Santo: Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 13:00.

Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 13:00. Il cimitero vecchio di Santo Stefano di Camastra: Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00. Giardini Victoria Taormina: Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00.

Questa manifestazione, resa possibile grazie alla collaborazione di numerosi enti e istituzioni locali, promette di offrire ai visitatori un’esperienza unica, arricchendo la loro comprensione della storia, dell’arte e della cultura italiane. In particolare è organizzata grazie alla disponibilità ed alla collaborazione dell’Istituto Antoniano di Messina, delle Figlie del Divino Zelo di Messina, di Angelo e Marzia Villari, del Comune di S. Stefano di Camastra, del Comitato “uniti per il Cimitero Vecchio” e di Vittoria Alliata dei Principi di Villafranca.

La delegazione messinese del Fai ha infine voluto ringraziare per la collaborazione: il Comune di Messina, le partecipate AMAM, ATM, Messina Social City, Messinaservizi Bene Comune e la seconda circoscrizione.

Infine “un grazie alla collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, alla disponibilità dei dirigenti e soprattutto all’impegno dei docenti delle scuole di seguito citate, saranno circa 400 gli apprendisticiceroni, formati per l’occasione, che cureranno le visite: IC “Mazzini”, IIS “Maurolico”, XI IC “Gravitelli”, IIS “Verona – Trento”, IIS “La Farina-Basile”, Liceo Statale “E. Ainis”, IC “Pascoli”, IIS “Minutoli”, IC “Catalfamo”, la scuola secondaria di I grado “G. Martino” dell’IC Tremestieri di Messina e IIS “Caminiti – Trimarchi” di S. Teresa di Riva (ME). Un ringraziamento particolare ad ASSORAIDER, CNGEI, MASCI, AGESCI ed alla Sezione di Roccalumera e Taormina della Croce Rossa Italiana per il supporto che forniranno durante le visite.”

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it