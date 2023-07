“Oltre gli attacchi di panico”: un nuovo libro che affronta l’ansia e il panico per aiutare i lettori a trovare la via d’uscita

L’11 maggio è stato pubblicato il libro “Oltre gli attacchi di panico” edito da FrancoAngeli, che è ora disponibile in tutte le librerie. Questo testo, che mescola narrazione, saggio e manuale d’istruzioni, si rivolge a coloro che, per vari motivi, si trovano ad affrontare il labirinto dell’ansia e del panico durante il corso della loro vita.

Gli autori, Felice Vecchione, Ilario Mammone, Rosario Capo e Daniela Rullo, hanno voluto includere anche una sezione dedicata agli operatori del settore, presentando un possibile approccio integrato alla psicoterapia, completo di schede e contenuti multimediali scaricabili come audio e video.

Felice Vecchione, psicologo e psicoterapeuta originario di Messina, ha vissuto e lavorato a Grottammare nelle Marche per oltre 20 anni, ma ha sempre mantenuto un forte legame con la sua città natale e la sua famiglia che ancora risiede lì. È con grande orgoglio che presenterà il libro il 13 luglio alle 18:30 presso il Lido Irrerammare di Pace, introdotto da Daniela Conti.

Felice afferma: “Il tema riguarda tutti noi. Con questo testo, sarà più semplice orientarsi nel labirinto della paura, utilizzando una bussola che ci guiderà nell’affrontare l’ansia e gli attacchi di panico. La storia di Wendy il Gelsomino, che si perde in un labirinto di paura e si ritrova nelle grinfie del Panico, non è insolita. Tutti sappiamo cosa significa sentirsi spaventati o ansiosi, lo impariamo abbastanza presto. La maggior parte di noi ha sperimentato la paura (e l’ansia) diverse volte e in diverse situazioni. E tra di noi ci sono sicuramente coloro che almeno una volta nella vita hanno provato la forma più estrema di paura: il terrore”.

L’autore aggiunge: “Questo evento sarà anche un’opportunità per rivedere e abbracciare molti amici, trascorrere del tempo in famiglia, godere del sole, del mare e gustarsi una granita con brioche”.

Il libro “Oltre gli attacchi di panico” offre un prezioso supporto a chiunque si trovi ad affrontare l’ansia e il panico, fornendo strumenti pratici e una nuova prospettiva per superare queste sfide emotive. Con il contributo di esperti e l’esperienza diretta degli autori, il libro promette di essere una guida preziosa per coloro che cercano di affrontare e superare i loro attacchi di panico e vivere una vita più serena e appagante.

Luigi Baldari, psichiatra, modererà l’evento, apportando ulteriori spunti e riflessioni sulla tematica affrontata nel libro. Sarà un’occasione per approfondire la comprensione dei disturbi d’ansia e condividere strategie e consigli utili con il pubblico presente.

