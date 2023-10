Conferita a Luca Parmitano la Laurea Magistrale Honoris Causa per l’eccellenza nello spazio

Questa mattina, l’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria è stata il prestigioso palcoscenico per la cerimonia di conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa in Scienze e Logistica del Trasporto Marittimo ed Aereo al dott. Luca Parmitano, illustre astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). La prestigiosa laurea è stata attribuita in virtù delle straordinarie competenze dimostrate dal siciliano di Paternò nel campo aerospaziale e per il suo impegno instancabile nello studio e nell’esplorazione scientifica oltre i confini nazionali.

All’evento erano presenti il Prorettore Vicario, prof. Eugenio Cucinotta, il Direttore Generale, avv. Francesco Bonanno, e il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, prof. Eugenio Guglielmino.

Il dott. Parmitano ha illuminato l’Aula Magna con una Lectio magistralis dal titolo “Human Space Transportation and Logistics: present and future”. La prof.ssa Adele Marino, Associato di Diritto della Navigazione e Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Logistica del Trasporto Marittimo ed Aereo, ha presentato la Laudatio, riconoscendo l’eccezionale contributo di Parmitano all’esplorazione spaziale.

Colonnello dell’Aeronautica Militare Italiana e pilota collaudatore, Luca Parmitano è stato il primo italiano, nonché il terzo europeo, a ricoprire il ruolo di Comandante sulla Stazione Spaziale Internazionale durante la “Spedizione 61”. Nel corso della sua carriera, ha posto particolare enfasi sull’innovazione tecnologica, contribuendo significativamente al progresso scientifico e all’esplorazione spaziale. Parmitano ha anche dimostrato un impegno tangibile nell’affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e promuovere lo sviluppo sostenibile.

La sua formazione multidisciplinare, laureato in Scienze Politiche e diplomato all’Accademia Aeronautica Italiana di Pozzuoli, è stata sottolineata come un modello di eccellenza che ha permesso di raggiungere risultati straordinari. Le attività e le sperimentazioni di Parmitano in condizioni ambientali estreme hanno attestato la sua competenza in settori tecnico-scientifici come l’aeronautica, il diritto, la geologia e l’ingegneria, riconosciute a livello mondiale.

