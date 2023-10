Villaggio CEP, arrestato minorenne con 850 gr. di stupefacenti

Nel corso del recente fine settimana, gli agenti delle Volanti hanno arrestato in flagranza di reato un diciassettenne messinese trovato in possesso di circa 850 grammi di sostanze stupefacenti. L’operazione ha avuto luogo durante un’attività di routine di controllo del territorio nella zona del Villaggio CEP.

Durante il controllo, inizialmente motivato da una segnalazione di lite nella zona, gli agenti hanno avvertito un forte odore di cannabis proveniente dalla stanza del giovane. Interrogato sulla presenza della sostanza, il minorenne ha affermato inizialmente che si trattava di uso personale, consegnando circa 5 grammi di marijuana.

Sospettando ulteriori dettagli, gli agenti hanno informato il giovane della decisione di perquisire l’abitazione. In risposta, il diciassettenne ha cercato di fuggire, bloccando dall’esterno la porta d’ingresso e il cancello nel vano tentativo di evitare l’arresto. Dopo un breve inseguimento a piedi, il minorenne è stato raggiunto e arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre a essere denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Su ordine della Procura presso il Tribunale per i Minorenni, il giovane è stato trasferito al Centro di Prima Accoglienza presso il Tribunale per i Minorenni di Catania.

La perquisizione approfondita dell’appartamento ha rivelato due panetti di hashish, pesanti complessivamente circa 145 grammi, nascosti nell’armadio della camera da letto. Inoltre, sono stati scoperti altri 700 grammi di marijuana, suddivisi in quindici involucri di dimensioni varie e occultati in uno zaino e in una sacca per casco da moto. I tentativi di mascherare l’odore della cannabis con caffè sono risultati vani.

Durante la perquisizione, è stato rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione e altro materiale destinato al confezionamento della sostanza stupefacente, comprese bustine trasparenti con l’etichetta della specifica tipologia di marijuana presumibilmente destinata al mercato cittadino.

