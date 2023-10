Emergenza incendi: l’aggiornamento della Prefettura delle ore 20:00

L’incendio in provincia continua a sfidare i soccorritori mentre il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) della Prefettura di Messina rimane costantemente operativo, coordinando gli sforzi nelle aree colpite. Durante un aggiornamento condiviso, le autorità locali e i vertici delle forze di soccorso hanno valutato l’andamento delle operazioni in corso.

Villafranca Tirrena: focolai ripresi a Serro e Calvaruso

Nel comune di Villafranca Tirrena, i forti venti hanno fatto riprendere i focolai, in particolare nella frazione Serro e vicino a Calvaruso. Gli sforzi delle squadre dei Vigili del Fuoco sono stati intensificati, con il supporto del Corpo Forestale e di volontari della protezione civile. La situazione richiede costante attenzione e intervento.

Gioiosa Marea: vaste aree coinvolte

A Gioiosa Marea, le fiamme hanno colpito vaste aree nelle contrade Ringata e Galbato. Tre squadre dei Vigili del Fuoco sono attive a Capo Calavà, dove è stata necessaria l’evacuazione precauzionale di circa 12/13 persone. La situazione è in peggioramento, portando all’impiego di personale aggiuntivo dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale e di organizzazioni di volontariato.

San Piero Patti: focolaio a Sciardi

Nel comune di San Piero Patti, il Corpo Forestale e i volontari lavorano incessantemente per contenere un nuovo focolaio in località Sciardi, cercando di impedire che si avvicini alle abitazioni. Nelle zone tra San Pier Niceto, Condrò e Gualtieri Sicaminò, squadre dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale operano in terreni difficili. Sono stati preallertati dei volontari per affrontare incendi che hanno già interessato due ettari di macchia mediterranea. In quest’area, quattro abitazioni sono state evacuate a scopo precauzionale.

Saponara: focolai domati

A Saponara, i focolai sono stati domati grazie agli sforzi di due squadre dei Vigili del Fuoco, di volontari e operatori comunali. La situazione sta tornando alla normalità.

Chiusura Stradale

L’ANAS ha comunicato la chiusura della SS113 a causa dell’incendio a Capo Calavà, richiedendo deviazioni per i viaggiatori in direzione di Messina e Palermo. Nel frattempo, il Comune di Messina ha fornito ulteriori autobotti per il supporto alle operazioni di spegnimento degli incendi. La Protezione Civile Regionale ha intensificato le squadre di volontari.

Il CCS rimarrà attivo fino a quando sarà necessario per far fronte all’emergenza in corso, garantendo il coordinamento delle operazioni in diverse zone colpite dagli incendi.