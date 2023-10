Venerdì di Mobilitazione a Messina: No al Ponte sullo Stretto

Nella cornice tra la galleria Vittorio Emanuele e la chiesa di Santa Maria Alemanna, il prossimo venerdì 27 ottobre si terrà una giornata intensa di approfondimento e mobilitazione contro il progetto di ponte sullo Stretto di Messina. Organizzato dal coordinamento no Ponte per il Corteo Nazionele del 2 dicembre, che ha messo insieme i diversi comitati e le diverse anime politiche che ritengono inutile e dispendioso il Ponte sullo Stretto. L’evento avrà inizio alle 13 e si concluderà alle 18.

L’agenda è densa: incontri informativi, un convegno, distribuzione di volantini, un contest fotografico e, non da ultima, la presentazione del manifesto che annuncia il corteo noponte previsto per il 2 dicembre.

Il cuore dell’iniziativa sarà il convegno presso la chiesa di S. Maria Alemanna alle 18 organizzato dal Comitato Invece del Ponte. Qui, esperti di vari settori si confronteranno sul progetto di attraversamento stabile dello Stretto, recentemente riportato alla luce dal governo. Alberto Ziparo, docente di Tecnica e Pianificazione Urbanistica all’Università di Firenze, affronterà le tematiche legate al progetto; Andrea Cirà, professore di Economia Applicata all’Università di Messina, esplorerà gli aspetti economici, mentre Massimo Di Gangi e Anna Giordano discuteranno rispettivamente delle possibili alternative tecniche e dell’impatto ambientale del ponte.

Gli organizzatori mirano a fornire ai cittadini gli strumenti per comprendere e valutare in maniera critica e informata il progetto, considerando anche le alternative funzionali ed economiche proposte. Il loro obiettivo è “favorire una partecipazione consapevole alla valutazione di un costosissimo progetto dal forte impatto sul territorio”.

Un altro momento saliente della giornata sarà la presentazione del Manifesto del corteo del 2 Dicembre, con iniziative di mobilitazione che vedranno coinvolte diverse città italiane, da Milano a Palermo, da Bologna a Roma.

La giornata si preannuncia come un momento fondamentale per la sensibilizzazione e l’informazione sul tema del ponte sullo Stretto, con un appuntamento che promette di attrarre l’attenzione non solo dei cittadini di Messina, ma di tutta Italia.

