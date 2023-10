La Fondazione Albatros di Messina celebra la Giornata Mondiale della Pasta

La Fondazione Albatros di Messina, il 25 ottobre ha celebrato la Giornata Mondiale della Pasta con un evento speciale che si è svolto all’interno dell’Istituto Comprensivo Santa Teresa di Riva (Me) – Plesso A. Giussio del Comune di Sant’Alessio Siculo e che rientra nel progetto “Futuri Cittadini Responsabili”.

L’iniziativa, denominata “Pasta e Fagioli … con l’Olio. La Dieta Mediterranea ti fa bene”, giunta alla sua seconda edizione, è stata l’occasione per informare, formare, educare, accompagnare e vivere questa ricorrenza che celebra uno degli ingredienti principe di questa particolare alimentazione.

Una mattinata dedicata ai bambini delle scuole elementari, per sensibilizzarli e fare conoscere loro le proprietà dei legumi e alcune tipologie di legumi non comuni e prettamente di produzione siciliana, con giochi e attività che li ha coinvolti e interessati.

La prima parte è stata dedicata a un momento laboratoriale promosso dall’Associazione “Legumi Siciliani” APS in collaborazione con l’ITS Albatros di Messina a cura della Docente Francesca Rita Cerami insieme agli studenti Caterina Merlino, Marta Pedò, Tiziana Ricciardello e Manuel Previti.

La prof. Antonella Sidoti, Presidente della Fondazione Albatros, spiega che “il nostro ITS condivide questo modello di intervento e collabora attivamente a percorsi che mettono insieme la valenza formativa per i nostri studenti e una azione educativa, rivolta alle nuove generazioni, sul valore del cibo all’interno del paradigma della Dieta Mediterranea, che coniuga gusto e salute, economia e sviluppo sostenibile. La giornata mondiale della Pasta con i Legumi Siciliani è una sintesi perfetta del lavoro che l’ITS svolge nel territorio. Ringrazio per l’organizzazione di questa iniziativa la dirigente scolastica dell’I.C. di Santa Teresa, Enza Interdonato e di tutto il suo staff”.

L’evento si è poi concluso con una degustazione di pasta e fagioli cucinati dall’operatore che gestisce la mensa scolastica da parte dei piccoli allievi dell’I.C. di Santa Teresa.

L’iniziativa è stata realizzata grazie con il contributo di tutti i soggetti partner che a vario livello hanno creduto alla mission della Fondazione ITS Albatros:

Associazione AssoCEA Messina APS in collaborazione Città Metropolitana di Messina Nodo InFEA diretto da Grazia La Fauci

Istituto Comprensivo Santa Teresa di Riva (Me)

Associazione “Legumi Siciliani” APS

Associazione Eupsiche APS

Slow Food Sicilia

Tutto lo Staff del Progetto Futuri Cittadini Responsabili 2.0 (FCR2.0) Francesco Cancellieri, Angela Foti, Luca Gazzara, Giuseppe Cacciola, Vincenzo Piccione, Nino Mostaccio, Giuseppe Cuffari.

Un ringraziamento particolare a Prezzemolo & Vitale spa, Consorzio G.P. Ballatore, Comune di Petralia Sottana (PA), azienda Materland srl, Terravecchia Legumi, azienda di Nino Crupi e pastificio Vescera.

