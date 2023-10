Incontri con le scuole cittadine: oggi la visita dell’assessore alla Pubblica istruzione all’Istituto Comprensivo Elio Vittorini

L’assessore alla Pubblica istruzione Pietro Currò ha proseguito oggi, lunedì 30 ottobre, il programma di visite nei plessi scolastici cittadini nell’ambito del progetto “Le istituzioni incontrano la scuola”, condiviso con il sindaco Federico Basile. Stamani è stata la volta dell’Istituto Comprensivo n.15 “E. Vittorini”, dove l’assessore Currò è stato accolto dal dirigente scolastico professore Giovanni Maisano, cui ha preso parte anche Giuseppe Puglisi vicepresidente della V Municipalità.

I due rappresentanti dell’amministrazione centrale e periferica del sindaco Basile hanno avuto modo di visitare l’edificio scolastico, oltre che discutere di temi quali, aprire la scuola al territorio, ovvero aprire gli spazi degli istituti ad attività extrascolastiche rivolte non solo ai singoli studenti, ma alla comunità di appartenenza nel contesto del territorio circoscrizionale; il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione del verde come messaggio educativo; il potenziamento delle strutture sportive come risposta alle esigenze della comunità, ma anche il bisogno di dare nuova vita agli edifici scolastici, sotto l’aspetto manutentivo al fine di garantirne il decoro e la sicurezza dell’utenza.

“Su questi importanti momenti di scambio di idee e progetti, unitamente alla visione in presenza della realtà dei plessi scolastici cittadini e dell’intero corpo docenti, alunne, alunni e personale amministrativo, si fonda la volontà di costruire una sinergia di intenti tra Comune e istituzione scolastica”, ha commentato l’assessore Currò.