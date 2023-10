Piraino (ME), ruba superalcolici e li nasconde nel passeggino della figlia: arrestato

Nel comune di Piraino, la scorsa settimana, una giovane donna è stata arrestata in flagranza di reato per furto aggravato. La 24enne romena, mentre si trovava in un supermercato locale, ha sottratto 10 bottiglie di superalcolici, nascondendole astutamente nel passeggino in cui si trovava sua figlia.

Secondo le informazioni fornite dai Carabinieri della Stazione di Piraino e della Sezione Radiomobile di Patti, la donna, dopo aver nascosto le bottiglie, si è presentata alla cassa pagando solo alcuni articoli di esiguo valore. Prima di fuggire, però, ha lasciato il passeggino vicino all’entrata del supermercato, prendendo la bambina in braccio e allontanandosi rapidamente a piedi.

Il proprietario del supermercato, accortosi del furto, ha immediatamente avvisato le forze dell’ordine, fornendo dettagli chiave che suggerivano che la donna si stesse dirigendo verso la linea ferroviaria. Dopo ricerche incessanti e grazie alle informazioni fornite, i militari sono riusciti a individuare la fuggitiva nel centro di Gioiosa Marea. La donna, alla vista dei Carabinieri, ha tentato di nascondersi, ma è stata prontamente arrestata.

Le bottiglie di superalcolici, il cui valore complessivo ammontava a circa 250 euro, sono state restituite al legittimo proprietario. Nel frattempo, l’indagata è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la sua residenza. Tuttavia, a seguito di una decisione del Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica di Patti diretta dal dott. Angelo Cavallo, le è stato imposto l’obbligo di dimora a Catania.

