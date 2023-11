PELORO VOLLEY: si parte con i campionati di SERIE D maschile e femminile

Ripartono i campionati di serie D per la Peloro Volley che è pronta ad affrontare una lunga stagione. La prima a scendere in campo sarà la formazione di serie D femminile – guidata dal coach Davide Aloisio – che quest’anno vede anche l’inserimento di alcune atlete provenienti dal vivaio. Nel primo incontro la squadra affronterà in casa il Nebrodi Volley e la partita si disputerà domenica 5 novembre alle ore 17.30 al Pala Evemero di Ganzirri. La domenica successiva – 12 novembre ore 17.30 – toccherà alla squadra maschile promossa in serie D nella stagione 2022-2023, formazione guidata dal coach Giuseppe Di Mario che sempre in casa incontrerà il Play Volley Barcellona.

La Peloro Volley nasce nel 2005 da un’idea di Antonello Morisciano come progetto Evemero Volley in sinergia con l’Istituto Comprensivo che lo ospita: un movimento con l’intento di sviluppare la pratica della pallavolo tra giovani e giovanissimi che cresce fino a diventare ASD nel 2010. Ad oggi, la società è una solida realtà attiva nella zona nord della città di Messina che segue un gran numero di atleti in tutte le fasce di età, dalla serie D maschile e femminile al minivolley sempre più frequentato da piccoli atleti. L’anno sportivo 2023-2024 sarà un anno intenso, con più di 130 gare che le diverse formazioni Peloro Volley disputeranno nei rispettivi campionati.

