Cooperativa Faro 85, il sindacato convocato in Commissione Salute all’Ars

Sarà presente anche la CISL FP di Messina, nelle persone del Segretario generale Giovanna Bicchieri, del responsabile del Terzo settore Antonio Rodio e del segretario aziendale Francesca Anastasi, alla prossima seduta della VI commissione “Salute, servizi sociali e sanitari” dell’assemblea regionale siciliana, presieduta dall’onorevole Giuseppe Laccoto.

La seduta, fissata per mercoledì 8 alle 10.50 vede all’ordine del giorno l’audizione dell’assessore regionale alla salute Giovanna Volo in ordine all’individuazione di misure idonee a garantire il pagamento degli stipendi dei lavoratori della cooperativa Faro 85 operanti presso la struttura del Centro Don Orione.

I lavoratori, senza stipendio da mesi e in stato di agitazione ormai da settimane, avevano nei giorni scorsi proclamato lo sciopero generale di tutto il personale.

Non ricevono stipendio da maggio e hanno accumulato arretrati significativi. Questi operatori, spesso con un solo reddito, continuano a prestare servizio con grande dedizione per sostenere 40 disabili ospiti della struttura, molti dei quali privi di una rete famigliare di supporto.

Le autorità competenti sembrano non prendere una decisione in merito alla situazione. Nonostante l’accreditamento regionale ottenuto a maggio, l’ASP di Messina non ha ancora siglato una convenzione quinquennale con la cooperativa, lasciando i lavoratori e gli assistiti in uno stato di incertezza insopportabile. Il presidente della Faro 85 avverte che se non verranno erogati i fondi pubblici a breve, la cooperativa dovrà licenziare i circa 60 lavoratori, con gravi conseguenze sia sociali che economiche. Si chiede un intervento urgente da parte delle istituzioni per garantire stabilità ai lavoratori che continuano a fornire assistenza a persone fragili senza certezza sul loro futuro.

