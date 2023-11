Soumahoro rischia il posto: violazioni nelle spese elettorali. Lui:” Sereno, fondi usati per campagna elettorale”

Il deputato Aboubakar Soumahoro si trova al centro di una controversia riguardante le sue spese elettorali, con la Corte d’Appello di Bologna che ha segnalato presunte anomalie nel report sui fondi destinati alla sua campagna elettorale. Questo caso potrebbe avere gravi conseguenze per il politico, incluso il rischio di decadere dalla sua carica parlamentare.

Le contestazioni sollevate nei confronti di Soumahoro riguardano principalmente aspetti formali delle sue spese elettorali, e il deputato sostiene che i fondi sono stati utilizzati in conformità con le leggi vigenti. Secondo quanto afferma, tutti i finanziamenti ricevuti per la sua campagna sono stati destinati esclusivamente a scopi elettorali, come richiesto dalla legge.

“Le contestazioni di irregolarità che mi vengono mosse riguardano aspetti meramente formali. I fondi – come previsto dalla legge – sono stati tutti utilizzati per la campagna elettorale. I miei avvocati stanno predisponendo il ricorso contro il provvedimento della Corte d’appello di Bologna, per confutare con precisione gli addebiti che sono stati sollevati nei miei confronti. La Giunta delle Elezioni che è l’organo parlamentare competente, riceverà quanto prima la mia documentazione per fare piena luce su ogni aspetto. Sono sereno, dimostrerò la mia assoluta trasparenza nelle sedi opportune” dichiara il deputato Aboubakar Soumahoro.

Il prossimo passo in questa controversia è che la Giunta delle Elezioni, l’organo parlamentare competente, esaminerà la documentazione fornita da Soumahoro per fare luce su tutti gli aspetti dell’accusa. Questo processo di revisione sarà cruciale per stabilire se ci siano state effettive violazioni delle normative sul finanziamento delle campagne elettorali.

Soumahoro sembra fiducioso che le accuse si risolveranno a suo favore.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it