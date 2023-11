Oggi su Rai 5 in onda il film-concerto con Giovanni Mazzarino

RAI 5 ha annunciato uno SPECIALE JAZZ per sabato 4 Novembre alle ore 23.00 con la messa in onda del film-concerto Giovanni Mazzarino Piani Paralleli “La Musica è un luogo. Ed è il mio luogo preferito.” (Dalla) Suite per quartetto Jazz e archi di Giovanni Mazzarino. Un film-concerto di Gianni Di Capua, con: Giovanni Mazzarino, Steve Swallow, Adam Nussbaum, Fabrizio Bosso, Paolo Silvestri, Accademia d’Archi Arrigoni, Domenico Mason.

Piani Paralleli racconta i cinque giorni di ritiro nella Fazioli Concert Hall per la registrazione dell’omonimo album del pianista e compositore Giovanni Mazzarino. Le prove dell’Orchestra, l’approccio dei musicisti con la scrittura e la personalità di Mazzarino, le conversazioni, l’amicizia, la consapevolezza di un momento unico e straordinario, la trasformazione delle partiture in materia sonora viva e vibrante, fino al concerto finale a porte chiuse, sono riprese circolarmente con tre telecamere disposte intorno ai musicisti. Un vero “Speciale Jazz”( Jazzy Record)

