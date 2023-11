Poco dopo le ore 9.00 il Reparto Volo Vigili del Fuoco di Catania è stato allertato dal Comando provinciale VVF di Messina. L’equipaggio del Drago 146 si è alzato in volo per il recupero di una persona caduta in un burrone in località Molino. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Messina. Soccorsi che tuttavia si sono rilevati inutili per salvare la vita dell’uomo, morto sul colpo.

Si tratta di un 81enne di Altolia, un agricoltore.

