Nominata l’insegnante di Italiano a Marettimo, prenderà servizio lunedì 6 novembre

Nominata la docente di Italiano che insegnerà a Marettimo all’unica alunna di scuola media dell’isola. Lunedì 30 ottobre era stato firmato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia il nulla osta che assegnava una docente di Italiano per 12 ore al plesso di Marettimo dell’Istituto Comprensivo ‘Antonino Rallo di Favignana.

Oggi l’Ambito Territoriale di Trapani ha nominato la professoressa Giuliana Clemente, 24 anni, palermitana. La docente di Italiano, Storia e Geografia della piccola Giada ha finalmente un volto e un nome e prenderà servizio lunedì mattina, 6 novembre.

“Con l’assegnazione di dodici ore della classe di concorso A022 all’organico di fatto dell’Istituto in aggiunta alle 18 ore di Matematica – dice Francesco Marchese, Dirigente dell’Istituto comprensivo ‘Antonino Rallo di Favignana – garantiremo il diritto allo studio e la frequenza scolastica dell’alunna Giada presso la scuola di Marettimo”.

Da un’isola all’altra, visto che la professoressa Giuliana Clemente ha appena concluso una supplenza breve a Pantelleria. “È il mio lavoro – dice – sono consapevole che da docente precaria posso ricevere un incarico anche lontano da casa. Questo non mi preoccupa, sono contenta del mio nuovo incarico annuale, è il mio lavoro e per me non è un sacrificio. Essere l’insegnante di una classe o di una sola alunna non fa differenza, farò comunque la professione che amo”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it