Campionato Mondiale di Surf Casting 2023: Messina accoglie atleti da tutto il mondo

Messina è pronta ad accogliere il 39° Campionato Mondiale di Surf Casting Maschile e il 30° Campionato Mondiale di Surf Casting Femminile. La cerimonia di apertura si è svolta nel suggestivo scenario del Duomo di Messina, dando il via a un’entusiasmante competizione che coinvolgerà circa 200 atleti da tutto il mondo. Il campionato si terrà fino all’11 novembre sulle spiagge di Messina, Catania e della provincia Peloritana.

I rappresentanti di 22 nazioni partecipanti, tra cui Algeria, Belgio, Brasile, Cile, Croazia, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Lituania, Marocco, Olanda, Polonia, Portogallo, Scozia, Spagna, Sud Africa, Tunisia e Italia, hanno sfilato nel cuore di Messina accompagnati dalla Banda musicale del Battaglione Aosta.

Le autorità locali, tra cui il Prefetto di Messina, Cosima di Stani, e il Sindaco di Messina, Federico Basile, hanno dato il benvenuto agli atleti e sottolineato l’importanza dello sport come veicolo di accoglienza e integrazione. Il presidente del comitato per l’organizzazione del Mondiale e consigliere Federale F.I.P.S.A.S, Mariateresa Costanzo, ha invitato gli atleti a divertirsi e a competere in modo leale.

Il Campionato Mondiale di Surf Casting rappresenta un’opportunità straordinaria per promuovere Messina e Catania, oltre a offrire agli atleti una piattaforma per mettere alla prova le proprie abilità. Le spiagge di Messina e Catania ospiteranno gli atleti fino all’11 novembre grazie alla collaborazione delle sezioni provinciali F.I.P.S.A.S. di Catania, Caltanissetta e Messina.

Le autorità locali, gli organizzatori e i partecipanti sono entusiasti dell’evento e sperano che questa competizione abbia un grande successo e contribuisca a far conoscere questa bellissima regione al mondo intero. In bocca al lupo a tutti gli atleti, e che vinca il migliore!

