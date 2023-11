Disobbedienza Civile a Messina: blocco stradale di “Ultima Generazione”

Oggi, sei attivisti del movimento Ultima Generazione hanno portato avanti un’azione di disobbedienza civile pacifica lungo Via Giuseppe Garibaldi, all’altezza di Via Loggia dei Mercanti. L’azione di protesta, parte della campagna “Fondo Riparazione”, ha avuto inizio alle 10:45 ed è proseguita fino alle 11:30, quando le forze dell’ordine sono intervenute per sgomberare la strada.

Prima dell’inizio dell’azione, il giornalista Fabrizio Bertè del quotidiano Repubblica è stato fermato e trattenuto in Questura per due ore, senza una valida motivazione. Questo evento ha sollevato preoccupazioni riguardo all’attacco alla libertà di stampa e all’integrità dell’informazione, un pilastro fondamentale della democrazia.

Durante la protesta, uno degli attivisti, Alessandra, ha dichiarato: “Sono qui oggi perché sono arrabbiata e spaventata da un governo che continua a stanziare fondi per opere inutili invece di destinarli ai cittadini colpiti da incendi e alluvioni. No al ponte, sì a un fondo di riparazione.”

L’obiettivo della campagna “Fondo Riparazione” è ottenere la creazione di un fondo preventivo, permanente e partecipativo da includere annualmente nel bilancio dello Stato. Tale fondo rappresenterebbe un cambio di paradigma politico, passando dalla gestione di emergenze causate da eventi meteorologici estremi a una pianificazione anticipata. La raccolta di fondi avverrebbe attraverso l’eliminazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD), la tassazione degli extra-profitti delle compagnie legate ai combustibili fossili e la riduzione delle spese superflue, comprese le spese militari.

Ultima Generazione è determinata a portare avanti questa iniziativa nonviolenta e a fare sentire la propria voce in difesa dell’ambiente e dei cittadini colpiti da eventi climatici estremi. Il movimento invita tutti coloro che condividono le stesse preoccupazioni a unirsi alla protesta e a sostenere la campagna “Fondo Riparazione”. L’obiettivo principale è garantire che i danni causati dagli eventi meteorologici estremi siano affrontati in modo adeguato e che i cittadini non siano lasciati a lottare da soli in situazioni di emergenza.

Ultima Generazione continua a lavorare per sensibilizzare l’opinione pubblica e per spingere il governo a prendere misure concrete per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico. La campagna “Fondo Riparazione” rappresenta un passo verso un futuro più sostenibile e solidale.

