Donna arrestata per furti di generi alimentari in un supermercato a Messina

Una donna di 48 anni è stata arrestata in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi con l’accusa di furto aggravato di generi alimentari in un supermercato nella zona sud.

L’ arresto è avvenuto in seguito a una segnalazione giunta al 112. I militari dell’Arma si sono recati immediatamente presso il supermercato in questione, dove hanno sorpreso la donna mentre tentava di allontanarsi furtivamente dalla scena.

Dopo essere stata bloccata e sottoposta a un controllo, la 48enne è stata trovata in possesso di generi alimentari rubati dagli scaffali del supermercato, per un valore complessivo di oltre 60 euro. Ulteriori indagini condotte attraverso l’analisi attenta dei filmati delle telecamere di sorveglianza, collocate sia all’interno che all’esterno del supermercato, hanno permesso alle autorità non solo di ricostruire la dinamica del furto, ma anche di scoprire un altro episodio di furto di alimenti del valore di circa 100 euro avvenuto il giorno precedente.

Dopo aver restituito la refurtiva al legittimo proprietario, la donna è stata arrestata dai Carabinieri. Le autorità giudiziarie hanno disposto che la donna sia posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il caso continua a essere indagato per ulteriori sviluppi.

