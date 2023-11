Prosegue il tour negli ospedali siciliani della Sen. Dafne Musolino e dell’On. Davide Faraone, prossime tappe Palermo e Catania

La senatrice Dafne Musolino e l’onorevole Davide Faraone continuano con determinazione la loro missione di vigilanza e valutazione degli ospedali in Sicilia, nell’ambito della campagna di Italia Viva denominata “Ospedale per Ospedale”.

Dopo aver recentemente effettuato visite in diversi ospedali di Agrigento, Ragusa, Taormina e Canicattì, i parlamentari stanno per intraprendere, nei prossimi giorni, nuove tappe a Palermo e Catania. In particolare domani, venerdì 10 novembre, saranno a Palermo, dove inizieranno la loro visita presso il Policlinico Paolo Giaccone alle ore 13:00 per poi proseguire alle 15:00 presso l’Ospedale Civico. Successivamente, lunedì 13 novembre, si recheranno a Catania, dove alle 10:30 visiteranno il Policlinico Gaspare Rodolico e alle 12:00 l’Ospedale Garibaldi.

“Questi incontri e visite hanno lo scopo di esaminare attentamente la situazione in ogni reparto ospedaliero – spiegano – allo scopo di raccogliere informazioni di inestimabile valore. Questi dati saranno fondamentali per l’elaborazione di politiche sanitarie mirate, volte a garantire un notevole miglioramento dei servizi sanitari offerti alla comunità siciliana”.

