Si è concluso il progetto MYCAPE sulla valorizzazione della Molluschicoltura nell’Area di Capo Peloro

Nell’affascinante scenario della Laguna di Capo Peloro,al Parco Horcynus Orca, si è tenuta stamattina la conferenza a conclusione del progetto MYCAPE, un’iniziativa ambiziosa volta a valorizzare la molluschicoltura nell’area circostante, in particolare nel lago piccolo di Torre Faro.

Il progetto MyCape, sul quale la Regione Siciliana ha investito 700mila euro, ha come obiettivo principale la conservazione e la valorizzazione dell’allevamento delle specie endemiche nella molluschicoltura del Messinese, in particolare il Mytilus Galloprovincialis, insomma le cozze nostrane. Questa iniziativa è stata finanziata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali attraverso il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP 2014-2020 – Misura 2.51) ed è in corso dal novembre 2022. MyCape ha creato un ponte tra la ricerca scientifica e il settore produttivo dei molluschicoltori per sostenere e migliorare l’industria.

Grazie alla partecipazione dei tre principali produttori di cozze, gli scienziati hanno potuto raccogliere dati significativi che saranno la base per consolidare l’economia legata alla molluschicultura, fornendo anche degli input per migliorare la qualità dell’intera area, sottoposta a continui controlli sia delle acque che dei molluschi.

Guidato dalla prestigiosa Stazione Zoologica Anton Dohrn – Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine della Sicilia, MyCape ha adottato un approccio multidisciplinare coinvolgendo esperti e ricercatori provenienti da diverse aree scientifiche. Un metodo che ha permesso di individuare le condizioni ambientali che influenzano positivamente la qualità del prodotto, sia all’importazione che durante l’intero processo di stabulazione. L’obiettivo è garantire che i mitili prodotti nel Messinese siano di eccellente qualità e rispettino gli standard più elevati di sostenibilità ambientale.

