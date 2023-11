Un Mimo a Firenze: la presentazione del libro di Luigi Grey Benassai il 12 Novembre 2023 alla Feltrinelli Point di Via Ghibellina

Il prossimo 12 novembre 2023 segnerà un momento speciale per gli amanti dell’arte di strada e per coloro che hanno incrociato lo sguardo espressivo di Luigi Grey Benassai, il famoso mimo di Firenze. La Feltrinelli Point di Via Ghibellina aprirà le sue porte per accogliere l’emozionante presentazione del libro “Un Mimo a Firenze. Luigi Benassai e il suo teatro di strada.”

Luigi Grey Benassai è una figura iconica nelle strade di Firenze da oltre vent’anni. Da quando, in pratica, ha lasciato Messina, sua città natale. Il suo angolo preferito per esibirsi si trova tra piazza della Signoria e la Galleria degli Uffizi, dove riesce a intrattenere il pubblico con le sue espressioni vivaci e il suo abbigliamento da clown. La sua arte ha il potere di divertire e commuovere, catturando l’attenzione di un pubblico variegato, spesso di passaggio, ma sempre attento ed esigente.

Il mimo di Firenze si racconta ora attraverso le pagine del libro nato da un’idea di Claudio Cantella, un amico affascinato dalle foto delle performance pubblicate sui social da Benassai.

Il risultato di questa collaborazione è un libro che va oltre le parole, con oltre 150 immagini catturate nel corso degli anni da vari fotografi. Queste immagini sono alternate a contributi letterari che arricchiscono ulteriormente la narrazione del teatro di strada di Luigi Benassai. La casa editrice Masso delle Fate ha accolto con entusiasmo il progetto, riconoscendo il valore di questo libro come testimonianza di un’arte autentica e viva.

È un omaggio alla città che ha visto crescere la sua arte, un viaggio visivo attraverso le strade di Firenze che cattura l’essenza e l’anima di un mimo amato e rispettato.

La presentazione del libro alla Feltrinelli Point di Via Ghibellina sarà un’opportunità unica per incontrare l’autore, Luigi Grey Benassai, che dialogherà con Lilla Anagni. A moderare l’evento Antonio Baglio.

