Arcigay, Italia in testa alla classifica dei crimini transfobici, “

Per gli osservatori internazionali, l’Italia è ancora in cima alla graduatoria che ordina i Paesi europei in base al numero di crimini d’odio rivolti alle persone trans. Secondo il Tgeu, che ogni anno il 20 novembre, in occasione del TDoR (Transgender Day of Rememberance), rende noti i dati del suo monitoraggio, sono Turchia e Italia i due Paesi dell’area europea in cui si registrano ogni anno più omicidi di persone trans. Il 45% delle donne trans assassinate in Europa era migrante o rifugiata. “L’allarme continua ad essere alto – commenta Christian Cristalli, responsabile politiche trans nella segreteria nazionale di Arcigay. “Già nel 2014 un’importante ricerca condotta dal team di Alessandra Fisher, endocrinologa presso l’azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze, ci aveva consegnato un dato clamoroso: in Italia il 43% de* student* transgender dai 12 ai 18 anni abbandonano la scuola prima del tempo. Questi numeri sono i presupposti sui quali si fondano le terribili cronache degli ultimi anni: voglio ricordare il suicidio di Chiara, ragazza trans napoletana di appena 19 anni, e quello di Sasha, catanese di soli 15 anni, entrambe perseguitate dai bulli a scuola. L’esclusione lavorativa ci riporta alla storia di Cloe Bianco, insegnante transgender demansionata progressivamente e allontanata dagli studenti, e che alla fine si è tragicamente tolta la vita. E voglio ricordare anche Bruna, donna trans venuta dal Brasile, brutalmente pestata dai vigili a Milano e stigmatizzata con accuse infamanti, poi rivelatesi tutte false. Questi episodi rendono evidente che il fenomeno transfobia non è circoscritto alle sex worker, come vorrebbero molte semplificazioni, e che soprattutto la violenza viene agita da chiunque: studenti, colleghi, famiglie, forze dell’ordine”.

“La violenza poi – prosegue Cristalli – è solo la punta dell’iceberg di un fenomeno che ha una frequenza e una pervasività quotidiane nella vita delle persone trans*. Voglio citarne due molto semplici, ma dall’impatto enorme: dal 2015, cioè da quando le Alte Corti hanno rimosso l’obbligo dell’intervento chirurgico dall’iter per la riassegnazione di genere, le aziende sanitarie continuano a non contemplare i nostri corpi non convenzionali, ed ecco che per esempio gli uomini trans che non si sono sottoposti all’intervento risultano regolarmente esclusi dai programmi di medicina preventiva oncologica destinati alle persone con utero (pap test). Test di screening che arrivano, invece, a ragazze transgender con documento al femminile che avrebbero bisogno di altra prevenzione. Un bug burocratico che nessuno affronta e che nega un diritto fondamentale a molte persone ad oggi ancora invisibili in Italia, cosiddetti pazienti imprevisti. Altro esempio: nonostante la obsoleta legge in vigore in Italia, la 164 del 1982, non citi nell’iter per la riassegnazione di genere in alcun modo la diagnosi ma citi solo la necessità di una “consulenza in materia psicosessuale”, la prassi consolidata dai tribunali è la pretesa di una diagnosi psichiatrica alle persone trans, contrariamente a quanto avviene in Europa, dove si seguono le linee guida WPATH come suggerito dall’Oms ormai dal 2018. Quella diagnosi è un documento spesso costoso e inderogabile che resterà come uno stigma nel futuro di quella persona, precludendole persino l’accesso ad alcune professioni. Ecco perché continuiamo a rivendicare innanzitutto la depatologizzazione dei nostri percorsi e delle nostre identità trans*, uno scatto culturale che molti Paesi hanno già fatto e che è il primo passo per abbattere lo stigma che opprime la comunità Trans. E vogliamo anche, dopo 41 anni, una nuova legge per il diritto all’autodeterminazione di genere e all’integrità dei corpi delle persone intersex”, conclude Cristalli.

Facciamo nostro il comunicato stampa di Acigay Trans Nazionale per avere un’unica voce su un tema come quello delle persone Trans che ancora non solo sono molto discriminat* in quasi tutti gli ambiti della vita sociale e in particolare quello riguardante il lavoro ma registriamo ancora molte vittime solo perché persone Trans. Domani 20/11/2023 ricorre il transgender Day of Remembrance e come ogni anno il report delle persone uccise nel mondo per la loro Identità di Genere e ciò che anche quest’anno ci lascia l’amaro in bocca è che l’Italia al pari della Turchia registra il maggior numero di persone Trans uccise. Arcigay Messina Makwan con il suo sportello Trans ha deciso di non fare nessun evento pubblico preferendo continuare il percorso di sostegno e accompagnamento attraverso anche il proprio sportello Legale e Psicologico ogni giorno dell’anno. Siamo convinti che la giornata dedicata debba essere un momento di riflessione per quanto fatto e spunto per migliorare il servizio che si offre sul territorio in collaborazione delle Istituzioni che ad oggi a Messina si sono dimostrate sensibili e operativi ad ogni richiesta riguardante l’argomento di cui scriviamo. Il nostro sportello Trans in collaborazione con lo sportello Legale e Psicologico e lo sportello ascolto contro le discriminazioni sulle persone LBTQI+ sul lavoro operante presso la CGIL di Messina, domani giornata del TDOR e tutti i giorni a venire continueranno ad espletare il sevizio di ascolto e accompagnamento alla transizione e non solo.

La discriminazione sul lavoro che le persone T maggiormente subiscono ci ha spinto ancora una volta a chiedere via Pec un incontro alle forze sindacali che su questo tema hanno mostrato sensibilità un incontro ma la stessa cosa abbiamo fatto sempre tramite Pec con le associazioni datoriali. Ad Oggi ha risposto la UIL ma siamo certi che anche i destinatari della Pec risponderanno, il nostro obiettivo giungere con l’aiuto delle forze sindacali ad un tavolo di concertazione con le associazioni datoriali ed avviare con queste un dialogo che porti alla non discriminazione delle persone LGBTQIA+ ed in particolare delle persone T quando presentano un curriculum o si presentano di persona. In questo modo intendiamo ricordare le 320 vittime di Transfobia.

Sportello Trans Arcigay Messina

Sportello Legale Arcigay Messina

Sportello Psicologico Arcigay Messina

Sportello contro le discriminazioni sul lavoro per LGBTQIA+

Arcigay Messina Makwan.

