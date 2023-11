Successo di affluenza alle elezioni per il Rettore: quorum già superato alle 12

Sono in corso oggi, dalle 8 alle 20, le elezioni per il Rettore dell’Ateneo Peloritano, che coprirà il sessennio 2023/2029. I tre candidati in lizza sono i professori Michele Limosani, Giovanni Moschella e Giovanna Spatari.

Il quorum di validità delle elezioni, fissato a 677 voti, è già stato ampiamente superato con un totale di 717 voti, considerando sia quelli pieni che ponderati.

Alle ore 12, avevano già partecipato alle votazioni 1258 aventi diritto, distribuiti tra docenti, ricercatori TD, dirigenti amministrativi, personale T-A, lettori, collaboratori esperti linguistici, studenti, dottorandi, assegnisti e specializzandi.

L’elettorato attivo coinvolto nelle elezioni del 23 novembre comprende professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato, dirigenti amministrativi, personale tecnico-amministrativo, lettori, collaboratori esperti linguistici e studenti, per un totale di 15.536 voti ponderati.

Le operazioni di scrutinio inizieranno domani alle 8.30 e, affinché uno dei candidati sia eletto, dovrà ottenere almeno 677 voti, includendo sia quelli pieni che ponderati. In caso contrario, il secondo turno delle elezioni si terrà il 27 novembre.

