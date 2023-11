Traghetto arenato, lunedì 27 le operazioni di rimozione

Bisognerà aspettare domani, 27 novembre, per dare inizio alle operazioni di rimozione del traghetto che durante la notte si è incagliato a pochi metri dalla spiaggia di Rometta. La nave era diretta in Turchia dopo essere partita da Napoli, al largo di Stromboli la rottura del cavo che assicurava l’aggancio al rimorchiatore Tedy. La furia delle onde ha poi spinto lo scavo verso sud. Le condizioni del mare e il forte vento non permettono al momento di recuperare il relitto, ma la Capitaneria di porto ha comunque escluso danni ambientali. Il traghetto è il Lider Prestij, bandiera camerunense, appartenuto precedentemente alla società Tirrenia con il nome di Beniamino Carnevale. In disuso da tempo, viaggiava senza equipaggio e carburante.

In tarda mattinata si è concluso un vertice al Comune di Rometta tra l’assessore Giuseppe Saia, in rappresentanza del sindaco Nicola Merlino, il neo presidente dell’Autorità portuale Antonio Ranieri e i vertici della Capitaneria di porto di Milazzo con in testa il comandante Luca Torcigliani. Attivati anche gli accertamenti tecnici della Guardia Costiera per comprendere le dinamiche e le responsabilità dell’accaduto, allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione.

