Elezioni Rettrice Spatari, le reazioni della politica

Si sono susseguite le congratulazioni da parte di esponenti della politica messinese.

“Sincere congratulazioni a Giovanna Spatari, eletta quest’oggi rettore dell’Università degli Studi di Messina. Per la prima volta una donna guiderà l’Ateneo peloritano, sono certa che porterà competenze, innovazioni ed entusiasmo.

L’Università di Messina è uno dei poli universitari più importanti del Mezzogiorno d’Italia, ed ha l’ambizione di crescere, ampliare la propria offerta formativa, ed attrarre così sempre più docenti e studenti. Auguri e buon lavoro alla professoressa Spatari”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

Ad intervenire anche la senatrice di ItaliaViva Dafne Musolino:

“È con gioia e orgoglio che rivolgo i miei più sentiti auguri alla Professoressa Giovanna Spatari, la prima donna a ricoprire il ruolo di rettrice presso l’Università di Messina. La sua elezione è un momento storico per la nostra amata città e per il mondo accademico, rappresentando una significativa pietra miliare nella promozione della parità di genere nelle istituzioni.

In questo momento di festa, desidero sottolineare l’attenzione speciale che la Professoressa Spatari ha dedicato a due donne straordinarie che non sono più tra noi: la Professoressa Antonella Cocchiara e l’ex parlamentare Angela Bottari. La decisione di dedicare la sua elezione a queste due figure femminili di spicco sottolinea l’importanza di onorare il passato mentre si guarda al futuro.

La Professoressa Cocchiara e Angela Bottari, ognuna a modo suo, hanno contribuito in modo significativo alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità. La loro eredità è viva in ogni donna che aspira a raggiungere alte vette e a superare le sfide con dignità e determinazione.

La nomina della Professoressa Spatari come rettrice è un faro luminoso che indica il crescente ruolo delle donne nel contrastare lo strapotere maschile nelle istituzioni. Questo è un segno tangibile che la diversità di genere sta guadagnando terreno, e la sua leadership sarà un esempio ispiratore per le generazioni future.

Auguro alla Professoressa Spatari un mandato ricco di successi e realizzazioni, e sono fiduciosa che il suo impegno contribuirà a plasmare un ambiente accademico più inclusivo e equo. Che la sua guida porti l’Università di Messina verso nuove vette di eccellenza, ispirando tutti, uomini e donne, a perseguire i propri sogni con passione e determinazione.”

Una nota anche da Palmira Mancuso di Più Europa:

“Rivolgo le più sentite congratulazioni alla Prof.ssa Giovanna Spatari per la sua nomina a Rettrice dell’Università di Messina per il sessennio 2023-2029.

La Prof.ssa Spatari, rinomata e stimata ordinaria di Medicina del lavoro, ha dimostrato nel corso della sua carriera una dedizione accademica che ha sicuramente contribuito alla sua elezione come prima donna a ricoprire il ruolo di Rettrice presso l’Università di Messina.

Questa nomina segna un passo significativo verso una maggiore parità di genere nell’ambito accademico. La Prof.ssa Spatari è, infatti, la prima donna a guidare l’Università di Messina, sottolineando l’importanza di promuovere la diversità e l’inclusività in tutti i settori della società, compreso quello accademico.

Con il Gruppo Più Europa Messina ci auguriamo che si apra una fase di rilancio dell’Università dopo i recenti scandali, nel segno della diversità e dell’uguaglianza di opportunità nella costruzione di istituzioni forti e inclusive”.

“Complimenti e buon lavoro alla neo eletta Giovanna Spatari, prima Rettrice dell’Università di Messina. Guiderà, quindi, il prestigioso Ateneo, per la prima volta, una donna. Spatari è una professionista capace e determinata che sono certo apporterà un contributo importante alla nostra Università”.

Lo dichiara il senatore messinese della Lega Nino Germanà.

“Faccio i miei migliori auguri alla prof.ssa Giovanna Spatari per l’importante traguardo raggiunto.

Alla nuova Rettrice, prima donna a ricoprire questo incarico nella storia della nostra città, auguro di svolgere in questo sessennio, un lavoro all’altezza del prestigio del nostro Ateneo.

L’Università di Messina deve andare avanti e continuare il suo percorso di crescita per affermarsi sempre di più, soprattutto sullo scenario internazionale. Dobbiamo preparare i nostri giovani per le professioni per il futuro e, sono certo, che la governance della Rettrice Spatari sarà orientata in tal senso” dichiara in una nota l’on. Antonio De Luca, Capogruppo all’ARS del MoVimento 5 Stelle.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it