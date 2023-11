Gli auguri della Cgil, della Flc Messina e della UIL alla Rettrice dell’Università di Messina

Il segretario generale della Cgil Messina, Pietro Patti, e la segretaria generale della Flc Cgil Messina, Patrizia Donato, formulano gli auguri alla nuova rettrice dell’Università di Messina, professoressa Giovanna Spatari.

“Rivolgiamo gli auguri di buon lavoro per l’impegno di questi prossimi anni alla guida dell’Ateneo. Auspichiamo subito un’azione di rilancio affinché l’Università di Messina possa affermarsi come realtà di riferimento e di crescita per il territorio. Come emerso dal confronto organizzato dalla Cgil – proseguono Patti e Donato – c’è la necessità di considerare tanti aspetti che coinvolgono le varie realtà universitarie. Così come riteniamo necessario lavorare per rilanciare l’immagine di uno degli Atenei più storici e importanti del Paese. Come sempre avvenuto, nell’interesse di tutta la comunità accademica, la Cgil farà la propria parte in un’azione di confronto costante”.

“Rivolgiamo alla prof.ssa Giovanna Spatari, nuova Rettrice dell’Università di Messina e prima donna ad assumere questo ruolo apicale nella storia dell’Ateneo, le più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. L’Ateneo di Messina deve essere “ricostruito” e vi è l’assoluta necessità di trasmettere tangibili elementi caratterizzati da forte rottura e discontinuità con il recentissimo passato in un’ottica di pieno rispetto dei valori della legalità e della trasparenza. Auspichiamo, pertanto, che la neo-Rettrice prof.ssa Spatari sia protagonista di una nuova stagione che veda il pieno coinvolgimento di tutto il capitale umano dell’Università rappresentato, in primis, dagli studenti, dalla comunità accademica e dal personale tecnico-amministrativo. Siamo, altresì, convinti che uno dei primi atti della nuova Rettrice dell’Università di Messina dovrà necessariamente riguardare il rilancio del Policlinico universitario, anche alla luce del suo primario ruolo di presidio sanitario al servizio della collettività. La Uil, come sempre, farà la sua parte fino in fondo ed auspica un confronto aperto e franco nell’interesse dell’Ateneo e della sua comunità. Intanto, rinnoviamo gli auguri alla prof.ssa Spatari, da oggi Rettrice dell’Università di Messina” lo ha dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina.

