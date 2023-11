Barbagallo: “Forza Italia, Poltrona non olet. No a Cuffaro per Europee ma governano in Sicilia”

“Porte chiuse a voti che potrebbero essere inquinati alle Europee. Una scelta politica inedita quella sbandierata dall’onorevole Rita Dalla Chiesa. Ma mi chiedo a questo punto: ci sono due Forza Italia, forse: quella di Tajani di cui accenna Dalla Chiesa, che si dovrebbe muovere su questa direttrice. E poi c’è quella di Schifani, che invece va a braccetto (politicamente) con la Nuova DC di Cuffaro di cui mantiene assessori nella giunta regionale?”. Lo dichiara il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, a proposito delle ultime dichiarazioni rilasciate dalla senatrice Rita Dalla Chiesa.

“In Sicilia il governo regionale infatti attinge a mani basse sulla forza politica di Cuffaro. Ma – prosegue Barbagallo – è sempre la stessa storia: al momento delle elezioni c’è una certa e neanche tanto velata ipocrisia. Per cui da un lato Tajani sbandiera le icone fulgide e indiscutibili della legalità, quali certamente sono sia Rita Dalla Chiesa sia il neo acquisto Caterina Chinnici. Ma poi in Sicilia Forza Italia, come a Roma, non è coerente e governa con chi ha avuto noti problemi venendo addirittura definiti rami secchi, per citare sempre la stessa Dalla Chiesa. Saranno pure fatti loro ma –conclude – diventano questioni che riguardano tutti noi perché, al di là delle parole, proseguono a governare indisturbati pensando solo e soltanto ad una cosa sola: la poltrona!”.

