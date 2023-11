Processo Terzo Livello bis, Emilia Barrile condannata in secondo grado

L’ex presidente del Consiglio comunale, Emilia Barrile, è stata nuovamente condannata in appello a tre anni e otto mesi per induzione indebita a dare o promettere utilità. La stessa sentenza si applica all’ex direttore generale dell’allora azienda trasporti municipale, Daniele De Almagro, il cui anno di condanna è sospeso. Il processo, noto come Terzo Livello, ha visto Barrile e De Almagro assolti da tutti gli altri capi di imputazione. Nel marzo 2022, la Cassazione aveva escluso l’associazione a delinquere, rimandando il procedimento alla Corte d’Appello di Messina.

L’avvocato di Barrile ha dichiarato che la condanna sorprende, poiché riguarda un reato precedentemente escluso dalla Corte in un’altra composizione. Barrile e De Almagro sono stati condannati anche al pagamento di 1.200 euro ciascuno a favore delle parti civili Atm e Comune. La sentenza ha convertito l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per Barrile in cinque anni. Il processo ha coinvolto presunte pressioni della cooperativa Universo e Ambiente, legata a Barrile, per ottenere affidamenti alle stesse ditte. In primo grado, Barrile aveva ricevuto una condanna di otto anni e tre mesi, ridotta a metà nel dicembre 2020.

