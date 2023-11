La “sport 4inclusion week”, evento nazionale dello Sport for Inclusion Network fa tappa a Messina

Sport 4Inclusion Week, iniziativa nazionale dello Sport for Inclusion Network per far conoscere e diffondere lo sport inclusivo, fa tappa a Messina.

Sabato 2 dicembre dalle 10.30 alla palestra comunale di Ritiro l’evento “Gioca con noi”, un’opportunità per conoscere e praticare il Baskin e cioè un’attività sportiva ispirata al basket che consente la partecipazione di giocatori disabili e normodotati, senza distinzione di sesso.

L’appuntamento è promosso da Fondazione Ebbene, tra i fondatori dello Sport for Inclusion Network, MCL Messina, Fondazione Milan e ASD Castanea Basket 2010 nell’ambito del calendario di iniziative che dal 26 novembre e fino al 3 dicembre porteranno in giro per l’Italia lo sport inclusivo realizzato e sostenuto dallo Sport For Inclusion Network, la prima Rete italiana tra Fondazioni che sostengono lo sport come strumento di inclusione.

“Lo sport inclusivo – dichiara elisa Furnari presidente di Fondazione Ebbene (ewww.ebbene.org) – è una risposta per la povertà educativa, per riappropriarci degli spazi pubblici, per dialogare con i ragazzi e le famiglie attraverso la passione per attività individuali o di gruppo. Siamo molto contenti di aver portato questa iniziativa nazionale anche in riva allo stretto come focus del progetto Comunità Rigenerate con cui Ebbene insieme a Fondazione Milan e MCL Messina lavora per il protagonismo dei giovani e l’inclusione dei più fragili anche attraverso lo sport”.

Sabato 2 in campo ci saranno i ragazzi della ASD Castanea Basket 2010 che animeranno la mattina con attività motorie e minipartite di Baskin, promuovendo aggregazione e divertimento. Una giornata per sensibilizzare il territorio alla straordinaria potenza dello sport inclusivo e popolare. “Abbiamo accolto con grande entusiasmo questa attività – afferma Fortunato Romano Presidente del Movimento Cristiano Lavoratori – che i giovani del Movimento Cristiano Lavoratori stanno seguendo con passione. Una declinazione interessante della cittadinanza attiva ma soprattutto del protagonismo giovanile. Un’occasione attraverso la quale i ragazzi accompagnano all’inclusione altri ragazzi”

