Messina si veste di Natale, il primo albero acceso alla presenza del sindaco

Da ieri a Messina è iniziato ufficialmente il periodo natalizio. Come tradizione recente vuole è stato il primo cittadino Federico Basile ad accendere il primo albero in piazza dando il via al lungo programma di attività messe in campo.

Federico Basile, insieme alla giunta e ai vertici delle Partecipate, ha dato ufficialmente il via alle iniziative che rientrano nel programma degli eventi “Natale a Messina 2023”, con l’accensione dell’albero allestito nell’atrio di palazzo Zanca, che ha visto anche l’esibizione musicale del coro “Note Colorate” diretto dal maestro Giovanni Mundo. A seguire ecco l’accensione dell’albero a piazza Unione Europea, addobbato con le tradizionali piantine di stelle di Natale e con giochi di luce e acqua.

Da qui, i rappresentanti dell’amministrazione Basile hanno proseguito in via Garibaldi, direzione nord, per accendere il terzo albero di Natale, al Teatro Vittorio Emanuele. Il tour è andato avanti in via Cesare Battisti, all’incrocio con via Tommaso Cannizzaro, dove è stato acceso l’albero posizionato di fronte all’Università. Poi è toccato a piazza Lo Sardo, anche qui per l’accensione dell’albero, per poi ripercorrere la Cesare Battisti (passando da Largo Seggiola) per giungere sino a piazza Cairoli, dove la tradizionale passeggiata degli amministratori per l’accensione degli alberi si sta concludendo con l’abete addobbato nel cuore della città e dove è stato allestito un villaggio dei regali e del cibo.

