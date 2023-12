Approvato il Bilancio Comunale, previste nuove assunzioni

Il bilancio consuntivo per il 2022 ha ricevuto l’approvazione unanime durante la recente seduta del consiglio comunale. Dopo una lunga discussione, culminata con diciotto voti favorevoli e otto contrari, l’Aula ha dato il via libera a questo fondamentale atto finanziario. La decisione è cruciale in quanto sbloccherà le nuove assunzioni presso Palazzo Zanca.

L’appoggio di Ora Sicilia e l’astensione di Fratelli d’Italia hanno influito sul peso politico della votazione. Il Piano di copertura del disavanzo, incluso nel bilancio consolidato che coinvolge anche le società partecipate, ha ottenuto un consenso unanime.

La via è ora aperta per completare le fasi necessarie per l’approvazione al Viminale del Piano assunzionale per il 2023 e il 2024. Il sindaco Federico Basile si è dichiarato soddisfatto del risultato.

“Con il voto favorevole, possiamo presentare alla COSFEL (Commissione Stabilità Finanziaria per gli Enti Locali) il 14 dicembre il PIAO (ex Fabbisogno Triennale del Personale). Questo consentirà di procedere con le stabilizzazioni già programmate dei Vigili Urbani, il concorso per nuovi vigili urbani e l’assunzione delle 341 posizioni precedentemente bandite. Desidero esprimere la mia gratitudine a questo Consiglio Comunale, che, al di là delle differenze politiche, ha dimostrato un notevole senso di responsabilità verso la città”.

