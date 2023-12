Gara di Go Kart in centro e traffico in tilt, Coletta (PD) “Basile incurante dei disagi per pura propaganda”

Il centro di Messina è stato letteralmente gettato nel caos a causa della gara di Go Kart “New Mobility Messina 2023”, un evento che ha suscitato polemiche a cui si aggiunge la nota del consigliere della IV circoscrizione Renato Coletta, esponente del Partito Democratico (PD). In un comunicato Coletta esprime il suo dissenso verso le manifestazioni bollate come propagandistiche ed elettorali dell’amministrazione, sottolineando la mancanza di preavviso e condivisione con la città e le istituzioni.

L’amministrazione, guidata dal Sindaco Basile, è accusata di operare senza tener conto delle richieste della cittadinanza e di ignorare gli inevitabili disagi causati alla viabilità e ai residenti del centro. Coletta critica la mancanza di apertura al confronto e al dialogo da parte del Sindaco, sottolineando una discrepanza tra le parole pronunciate pubblicamente e le azioni compiute.

Il consigliere del PD riporta un episodio avvenuto il venerdì 15 dicembre, in cui il centralino della centrale operativa della Polizia Municipale è stato preso d’assalto da automobilisti infuriati per essere rimasti bloccati nel centro cittadino a causa della manifestazione. Questo ha provocato notevoli disagi alla circolazione, coinvolgendo diverse aree del centro, inclusi luoghi cruciali come la stazione ferroviaria e le vie T. Cannizzaro, Primo Settembre, c.so Garibaldi e viale Boccetta.

Coletta denuncia la mancanza di preavviso alla popolazione e il coinvolgimento insufficiente della IV circoscrizione nelle decisioni riguardanti la chiusura delle vie. Egli evidenzia anche come, nonostante la presenza della Polizia Municipale nell’apposito tavolo tecnico, non si sia opposta alla chiusura delle strade in questione.

Inoltre, Coletta solleva dubbi sulla conformità dell’evento alla normativa, sottolineando la mancata comunicazione preventiva alla Polizia Municipale da parte della ditta incaricata della segnaletica provvisoria, come richiesto dall’ordinanza n.1615 del 12 dicembre 2023.

Infine, il consigliere conclude il comunicato interrogandosi su quanto ancora la città di Messina dovrà sopportare di discutibili iniziative, pacchianate e disastri imposti dall’amministrazione, in una campagna elettorale che sembra non avere fine, culminando con le elezioni europee di giugno.