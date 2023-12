Caos viabile Viale Europa Ovest, Geraci (M5S): “Invertire senso di marcia nella via Piemonte per ridurre il flusso veicolare”

In particolare in questo tratto, certamente daranno ordine alla sosta selvaggia, ma di fatto non solo non aumenteranno il numero dei posti disponibili, in più stanno creando notevoli disagi ai residenti delle zone Carrubbara, Montesanto,Contino, Messina2 , Fondo Pugliatti e prossimamente all’Ospedale Piemonte ed alle Caserme Militari”.

– Cosi in una nota il consigliere Geraci della Terza Municipalità che interviene nuovamente sull’argomento – “Feci notare da subito che le chiusure dei varchi spartitraffico al centro del viale Europa, avrebbero creato non pochi problemi, in particolar modo quelli nei pressi dell’ospedale Piemonte che prossimamente costringeranno le autoambulanze e quanti accorreranno al pronto soccorso ad arrivare in alto fino al Viale Italia e fare inversione ad U per poter andare all’ospedale, mentre i mezzi militari e dei carabinieri in arrivo da Messina Centro, saranno costretti a scendere fino alla rotonda Boris Giuliano e risalire lungo il viale Europa per poter rientrare in caserma”.

– Prosegue Geraci – “Se a queste ultime due situazioni descritte, con progetto esecutivo e cantieri già avviati e programmati non ci sarà modo di intervenire ed ovviare al naturale disagio , in ottica di collaborazione e per il bene cittadino ho scritto all’Assessore alla mobilità ed al relativo dirigente, che vi è ancora la possibilità di migliorare ed agevolare la circolazione dell’area appena descritta, invertendo il senso di marcia della via Piemonte nel tratto che va dalla via della via Catania alla via del Santo.

Questa modifica – conclude il vicepresidente della Terza Municipalità – darà quanto meno una seconda alternativa viabile ai tanti residenti delle zone Carrubbara, Montesanto,Contino, Messina2 e Fondo Pugliatti riducendo notevolmente, il flusso veicolare sulla Via Catania, sul viale Europa alto, e le future inversioni di marcia a U nel incrocio Viale Europa/Viale Italia.

