Sequestrata oltre una tonnellata di articoli pirotecnici illegali a Naso: Azione congiunta di Polizia di Stato e Guardia di Finanza

In un’operazione congiunta, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno sequestrato oltre una tonnellata di articoli pirotecnici illegali destinati alla commercializzazione.

Il commerciante di Naso (ME) è stato deferito all’Autorità Giudiziaria pattese per detenzione illegale e commercializzazione di un consistente quantitativo di razzi, petardi, batterie e combinazioni esplosive, senza alcuna autorizzazione alla vendita. L’operazione è stata condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Messina e dal personale della Questura di Messina – Commissariato di Capo d’Orlando.

Il deposito individuato nel territorio di Naso conteneva oltre 2.660 articoli pirotecnici, appartenenti a categorie per le quali è obbligatoria la licenza di P.S. per la vendita. Il titolare della ditta individuale è stato deferito a piede libero per l’ipotesi di reato di fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti.

Il sequestro, del valore stimato di oltre € 24.000,00, comprende una massa attiva di polvere pirica pari a circa 145 chilogrammi. Il materiale è stato trasportato presso un deposito specializzato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Patti.

