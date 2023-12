Autostrade Siciliane informa che dalle 7 del 27 dicembre fino alle 24 del 31 gennaio 2024, lungo l’autostrada A/20 Messina-Palermo, per permettere il regolare svolgimento dei lavori provvisionali sugli appoggi delle spalle mobili del viadotto Petraria in entrambe le carreggiate, avverrà la parzializzazione della corsia di sorpasso tra il km. 128+000 e il km. 129+800, in direzione Palermo tra gli svincoli di Sant’Agata di Militello e Santo Stefano di Camastra.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it