Incendio in un appartamento a Messina: Vigili del fuoco evacuano 25 famiglie

Oggi, intorno alle ore 13, una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Messina è intervenuta prontamente per domare un violento incendio divampato in un appartamento al secondo piano di uno stabile situato in via Antonino Bonsignore, civico 24.

A causa dell’intenso fumo che ha invaso il vano scala, le autorità hanno ritenuto necessario evacuare precauzionalmente tutte le famiglie dei 25 appartamenti dello stabile per garantire la loro sicurezza. Le cause dell’incendio sono attualmente oggetto di accertamento.

La squadra, composta da personale specializzato e attrezzature specifiche, ha impiegato autopompa serbatoio (APS), Auto Botte Pompa (ABP), autoscala e carro aria per fronteggiare l’emergenza. Quest’ultimo veicolo è stato utilizzato per fornire aria compressa agli operatori durante le operazioni di spegnimento nei locali saturi di fumo e sostanze nocive.

Dopo aver completato con successo le operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco hanno proceduto con un’attenta bonifica e messa in sicurezza dell’intera area interessata. Il ritorno alla normalità è avvenuto intorno alle ore 18, quando la squadra è rientrata in sede.

La situazione è stata monitorata anche dalla Polizia Municipale, che ha dispiegato una pattuglia sul posto per garantire la viabilità nella zona interessata.

