Con De Luca a Taormina la “stanza del Sindaco” diventa “camerino”(ecco il video “rimosso”)

C’era una volta Taormina, “perla dello Jonio” conosciuta per la sua eleganza. Ma sono bastati pochi mesi di sindacatura targata Cateno De Luca a trasformarla nel set di un cinepanettone, con il suo portato di popolarità fatto di intrattenimento a buon mercato, gag slapstick e volgarità greve. E quale sia il momento culminante di questa atmosfera che per nulla invidiamo agli anni 90, è presto detto: il Capodanno.

Così tra improbabili fontane kitsch, quest’anno per la prima volta, dicono a memoria quelli che ci sono cresciuti, il Concerto di Capodanno non solo è stato utilizzato a fini propagandistici, ma soprattutto la stanza del Sindaco di Taormina è stata utilizzata come Camerino, come dimostrato da vari post su instagram poi prontamente rimossi.

Il solito “scivolone”? No. E’ l’impronta, è uno stile. Poco importa aver fatto cancellare il video (che noi stiamo pubblicando) perchè chi vive di social, sa che nulla si distrugge veramente. E sapere che non si tratta di un cinepanettone, ma peggio, che questa noncuranza sia sempre giustificata dalla solita narrazione del “fare” e del “dare spazio ai giovani” non ci tranquillizza. Se a “Salvo Mannino Managment” sono state consegnate le chiavi dell’ufficio del sindaco per usarlo come “camerino” per le soubrettes e ostentarlo sui social è perchè manca certa sensibilità. E il buongusto è diventanto fuorimoda. O Tempora o Mores! (Palmira Mancuso)

