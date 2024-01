Filarmonica Laudamo, il 7 gennaio concerto del Vivacidade Duo

Domenica 7 gennaio alle 18:00, nell’auditorium del Palacultura di Messina, si terrà

il concerto del Vivacidade Duo, formato dal fisarmonicista Pietro Adragna e dal

chitarrista Giuseppe Sinacori. In programma musiche di Sivuca, Pixinguinha,

Galliano, Machado, Piazzolla, Adragna e Sinacori.

Un concerto in cui il brio e la vivacità della musica sudamericana si mescolano con le

sonorità mediterranee per dar vita a un inedito sodalizio artistico. Il virtuosismo della

fisarmonica di Pietro Adragna e la carica espressiva della chitarra di Giuseppe Sinacori

si fondono nel loro ultimo progetto «Vivacidade Duo», una proposta concertistica

nuova ed originale che gli artisti hanno portato sui palcoscenici di tutto il mondo,

insieme alla passione per la musica e al loro talento unico nutrito anche di esperienze

musicali individuali.

Pietro Adragna, nato a Erice, è stato proclamato quattro volte campione del mondo di

fisarmonica. Ha suonato in tutta Europa, USA e Asia nelle sale più prestigiose. Dal

2016 è il direttore artistico del World Accordion Festival, il Festival Mondiale della

Fisarmonica da lui stesso ideato e realizzato in Sicilia. Giuseppe Sinacori, nato a

Mazara, ha un’attività concertistica che tocca quattro continenti, con concerti trasmessi

su Rai International e su Mediaset. Molte le sue tournée: quella americana si è conclusa

con un trionfo alla Carnegie Hall di New York. Ha inciso tre CD per la casa discografica

Almendra Music e insegna al Conservatorio di Trapani.

Prossimo appuntamento con la 103a stagione concertistica della Filarmonica Laudamo

il 14 gennaio con i solisti dell’Orchestra Barocca Siciliana.

